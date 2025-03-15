محافظ الغربية يستجيب لاستغاثة تطالب برفع القمامة من محيط مسجد بالمحلة

في استجابة فورية لشكاوى المواطنين، وجه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الأجهزة التنفيذية المختصة برفع القمامة والمخلفات المتراكمة بجوار مسجد الرحمة المحاذي لخط السكة الحديد بطريق محلة أبو علي القديم في منشية رجب القاضي بالمحلة الكبرى، وذلك تنفيذًا لتوجيهاته المستمرة بشأن تحسين مستوى النظافة في الشوارع والمناطق السكنية، لا سيما بالقرب من دور العبادة.

بمجرد تلقي الاستغاثة، أصدر المحافظ تعليماته العاجلة إلى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، بسرعة التحرك إلى الموقع المستهدف، حيث تم الدفع بالمعدات والفرق المختصة لرفع المخلفات وإعادة تنظيف المنطقة بالكامل. كما وجه المحافظ بزرع أشجار ونباتات زينة حول المسجد لتحسين المظهر البيئي والجمالي للمكان.

وشدد المحافظ على أن الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين واجبٌ على الأجهزة التنفيذية، وأن المحافظة تعمل على متابعة الشكاوى الميدانية والتفاعل معها بجدية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة النظافة العامة.

وفي تصريحاته، أكد اللواء أشرف الجندي أن الحفاظ على نظافة دور العبادة والمناطق المحيطة بها يعد مسؤولية إنسانية ووطنية ودينية، مشددًا على أن المحافظة لن تسمح بوجود أي مظاهر للتلوث أو الإهمال بجوار المساجد والكنائس، نظرًا لقدسيتها وأهميتها للمجتمع.

وشدد الجندي على ضرورة استمرار حملات المتابعة الميدانية في جميع المناطق، خاصة في الأحياء التي تشهد تكرار مشكلات النظافة، مع توقيع الغرامات على المخالفين والمتسببين في إلقاء القمامة عشوائيًا. كما وجه بضرورة تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة والنظافة العامة بين المواطنين، مطالبًا بتكثيف جهود التوعية حول أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.