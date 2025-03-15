القابضة للصناعات الغذائية تتوسع في إنشاء المجمعات التجارية بمختلف المحافظات

كشف الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن خطة الشركة لتوسيع شبكة المنافذ التجارية والمجمعات الاستهلاكية، بهدف توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن الشركة تعمل على تطوير نموذج جديد للمولات التجارية والمجمعات الاستهلاكية بهوية حديثة تشمل أنشطة متنوعة.

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح ناجي أن الشركة بصدد إنشاء مجمع تجاري ضخم داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، ليكون الأول من نوعه ضمن سلسلة من المشروعات التجارية الجديدة، مشيرا إلى أن هذا المشروع تم التخطيط له بالتنسيق مع الجهات المعنية، وحصل بالفعل على الموافقات اللازمة.

وأكد أن التصميمات الهندسية للمجمع تراعي الهوية الجديدة التي تسعى الشركة إلى تطبيقها في كافة مشروعاتها المستقبلية، بما يشمل شكل الوحدات التجارية، مساحات العرض، أنظمة الكاشير، والتصميمات الداخلية والخارجية.

وأضاف ناجي، أن الشركة تخطط لإنشاء المزيد من المجمعات التجارية في عدد من المناطق الحيوية، من بينها مدينة الشيخ زايد، التجمع الخامس، مدينة 6 أكتوبر، والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار سعي الشركة إلى التواجد في المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية المتطورة.

كما أكد أن المشروع يأتي بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المختلفة، لضمان توفير المساحات المطلوبة وإتمام عمليات الإنشاء وفق أعلى المعايير.

وأشار رئيس الشركة القابضة إلى أن التعاون مع القطاع الخاص يعد جزء أساسي من استراتيجية التوسع، حيث تسعى الشركة إلى تحقيق التكامل مع المستثمرين في مختلف القطاعات، بما يسهم في تعزيز منظومة التجارة الداخلية وتحقيق الاستقرار في السوق المصري.

وأكد ناجي أن الشركة تعمل على تحسين خدماتها بشكل مستمر، ليس فقط عبر تطوير منافذها، ولكن أيضًا من خلال تعزيز الإنتاج وتحسين سلاسل الإمداد، بما يضمن وصول المنتجات للمستهلكين بسهولة ويسر.

وقال، إن القابضة للصناعات الغذائية تعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى تطوير قطاع التجارة الداخلية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن المشروعات الجديدة ستحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمة، وستسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة، بما يعزز من نمو الاقتصاد الوطني.