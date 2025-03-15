الزراعة تعلن فتح السوق البرازيلية أمام صادرات مصر من شتلات الفراولة

أعلن الدكتور محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي المصري عن فتح السوق البرازيلية أمام صادرات مصر من شتلات الفراولة عقب انتهاء الجانب البرازيلي من دراسة تحليل مخاطر الآفات.

وأوضح المنسي، أن وزارة الزراعة البرازيلية MAPA قامت بموافاة الحجر الزراعي باشتراطات الاستيراد والذي قام بدراستها الحجر الزراعي ووافق عليها وفورا قام الجانب البرازيلي بنشر القرار بالجريدة الرسمية للبرازيل في 13 مارس 2025.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الزراعة قد وجه بأن تصبح مصر مركزا لإنتاج وتصدير الشتلات لمختلف الحاصلات وعلى رأسها الفراولة نظرا لما تتمتع به مصر من عدة مزايا تنافسية مثل اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من التكتلات حول العالم.