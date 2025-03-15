ناسا وسبيس إكس تطلقان مهمة "كرو-10" لإعادة رواد الفضاء العالقين

أطلقت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" بالتعاون مع شركة سبيس إكس، صاروخًا يحمل مهمة "كرو-10" لإعادة رواد الفضاء الأمريكيين ريندال بوتش، وجيسيكا ولمور، وسوني وليامز، العالقين في محطة الفضاء الدولية منذ تسعة أشهر.

وكان بوتش ولمور وسوني وليامز قد أصبحوا أول من اختبروا التوجه إلى محطة الفضاء الدولية باستخدام مركبة "ستارلاينر" الفضائية التابعة لشركة بوينغ.

ومع ذلك، واجهوا مشكلات في نظام الدفع أثناء الرحلة، مما أجبرهم على تمديد إقامتهم التي كانت من المفترض أن تستمر لمدة 8 أيام، واعتبرت ناسا أن عودتهم على متن المركبة ستكون خطيرة، فتمت العودة بنجاح على متن المركبة الفارغة.

أما صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" فدفع مركبة "دراغون" الفضائية إلى المدار، والتي تحمل على متنها رواد الفضاء من ناسا نيك مكلاين ونيكول يرز، ورئيس وكالة استكشاف الفضاء اليابانية تاكويا أونيشي، بالإضافة إلى رائد الفضاء الروسي كيرل بيسكوف.

وتُتوقع أن ترسو المركبة الفضائية في محطة الفضاء الدولية في وقت لاحق من اليوم السبت، في حين أن رواد الفضاء نيك هيج، وويليامز، وويلمور، إلى جانب رائد الفضاء الروسي ألكساندر جوربونوف، من المقرر أن يغادروا المحطة الفضائية بعد 19 مارس.