محافظ أسوان: حلول عاجلة ومبتكرة لمواجهة نقص الأدوية بصيدليات التأمين الصحي

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، لقاء مع الدكتور أيمن عبد الله مدير فرع التأمين الصحى بأسوان، والدكتور محمد سعيد مدير مديرية الصحة، لوضع الحلول العاجلة والفورية بأفكار مبتكرة وغير تقليدية التى تساهم فى الحد من مشكلة نقص بعض الأدوية والعلاج بصيدليات التأمين الصحى.

جاء ذلك عقب قيام المحافظ بجولة مفاجئة بمقر عيادات وصيدلية التأمين الصحى بشارع أبطال التحرير .

وفور استماعه للمقترحات المتعددة، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الصحة والسكان وهيئة التأمين الصحى، والهيئة العامة للرعاية الصحية لتوفير النواقص من الأدوية والعقاقير المختلفة بما يساهم فى تلبية مطالب المرضى منها على الوجه الأكمل .

التعاقد مع بعض الصيدليات على مستوى مدن ومراكز المحافظة لتوفير أدوية حالات التأمين الصحى

ووجه محافظ أسوان إلى التعاقد مع بعض الصيدليات على مستوى مدن ومراكز المحافظة لتوفير الأدوية الخاصة بحالات التأمين الصحى بها، على أن يتوازى مع ذلك سرعة استرداد المبالغ المالية الخاصة بسعر العلاج للمواطنين .

وهو الذى يتكامل مع الإسراع بمعدلات تجهيز الصروح الطبية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تضم 11 مستشفى و112 مركز طبى ووحدة صحية لمساهمة ذلك بشكل مباشر فى القضاء على مشاكل نقص الأدوية وتقديم الخدمة والرعاية المتكاملة لكل مواطن بالجودة العالية.