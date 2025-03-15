القابضة للصناعات الغذائية: خطة متكاملة لإنشاء 3 مجمعات للزيوت وتطوير محطة المكس

قال الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الشركة وضعت خطة لإنشاء 3 مجمعات جديدة للزيوت في مناطق برج العرب لخدمة منطقة الدلتا، وسوهاج لخدمة محافظات الصعيد، والسادات لخدمة محافظات القاهرة الكبرى والقناة وبورسعيد.

وأضاف ناجي خلال مؤتمر صحفي، أن الشركة تعمل أيضًا على تطوير محطة تطوير المكس، من 70 ألف طن إلى 140 ألف طن، بالإضافة إلى توسيع المساحة لتصل إلى 75 ألف متر مربع.

وفيما يتعلق بمشروعات الشركة في مجال السلع والتسويق، أوضح ناجي أن الشركة تستهدف تطوير وإدارة سلسلة محلات متخصصة لبيع السلع الغذائية بالتجزئة والجملة في كافة محافظات مصر، وذلك على عدة مراحل.

ونوه إلى أن المشروع يهدف إلى توحيد الهوية التجارية لهذه المحلات وإدارتها بأسلوب حديث، لتصبح السلسلة رقم واحد في بيع السلع الغذائية في مصر.

وأشار إلى أن الشركة تسعى من خلال هذه المشاريع إلى تعزيز دورها كذراع تنفيذي قوي للدولة في مجال بيع السلع الغذائية، وإنشاء أكبر سلسلة تجزئة متخصصة منتشرة في كافة المحافظات، كما سيشمل المشروع تطوير وتوحيد هوية المجمعات الحالية بهدف تحسين تجربة التسوق للمستهلك.

وأكد ناجي على استمرار التنسيق المستمر مع جهاز تنمية التجارة الداخلية في تطوير سلاسل الإمداد لمخازن الجملة، وذلك لتعظيم الاستفادة من المخازن اللوجستية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المخازن لتعزيز توزيع السلع.