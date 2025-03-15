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السبت 15 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

صبري فواز: الفن أصبح أسرع ولم أندم على أي عمل قدمته

صبري فواز
صبري فواز
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أكد الفنان صبري فواز، أن الفن أصبح يسير بشكل أسرع في كل التفاصيل الخاصة بالعملية الفنية، واختلف عن دراما البدايات التي بدأ بها مشواره الفني.

وأضاف الفنان صبري فواز، خلال استضافته في برنامج بلاتوه القاهرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه لا يندم على اختيار لأي دور قدمه.

وأوضح أنه لا يختار أي دور الا بعد تفكير كبير، ويعتز بكل الأعمال التي قدمها على مدار تاريخه الفني.

يشار إلى أن الفنان صبري فواز يشارك في الموسم الرمضاني الحالي بعملين، وهم مسلسل "شهادة معاملة أطفال" مع النجم محمد هنيدي، و"الشرنقة" مع الفنان أحمد داوود.

صبري فواز الفنان صبري فواز محمد هنيدي أحمد داوود شهادة معاملة أطفال الشرنقة