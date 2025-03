375 مليون دولار حصيلة "Captain America 4" خلال شهر

يواصل الجزء الرابع من سلسلة أفلام الحركة المقتبس عن قصص الرسوم المصورة “Captain America: Brave New World” من بطولة أنتوني ماكي، حصد الإيرادات بشباك التذاكر الأمريكي بعد طرحه بصالات السينما قبل شهر.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 375 مليون دولار، جمع منها 180 مليونا في السينمات الأمريكية و195 مليونا في السوق الأجنبية. فيما قدرت تكلفته الإنتاجية بنحو 380 مليون دولار تقريبا.

ويلعب “ماكي” دور "كابتن أمريكا"، حيث سبق ولعب شخصية "ذا فالكون" في نفس السلسلة ضمن عالم مارفل السينمائي. تولى “ماكي” رسميًا تأدية دور كابتن أمريكا في الجزء النهائي من "The Falcon and The Winter Soldier" الصادر على ديزني بلس عام 2021.