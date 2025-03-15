المشدد 5 سنوات لعاطلين في سرقة ربة منزل بالإكراه وحيازة سلاح أبيض بالأزبكية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات في سرقة ربة منزل، وحيازة سلاح أبيض مطواة بالأزبكية.

وتلقى قسم شرطة الأزبكية، بلاغًا من ربة منزل يفيد سرقتها من قبل شخصين، وإشهار سلاح أبيض مطواة في وجهها وأخذ حقيبتها بالإكراه.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية، وبتفتيشهم عثر على سلاح أبيض مطواة ومبلغ مالي 5 هواتف محمول مبلغ بسرقتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

