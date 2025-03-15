تفاصيل ضبط المتهم بالنصب على المواطنين في قنا

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لما تم تداوله بعدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى حول قيام أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال نشر إعلانات ممولة على مواقع التواصل الاجتماعى تفيد إمكانية استثمار مدخراتهم فى مجال التسويق العقارى والمضاربة فى البورصة على أسهم الذهب والبترول نظير أرباح وهمية إلا أنه لم يفي وهروبه عقب ذلك.

بالفحص تبين تقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضد المذكور بمديريتى أمن (القليوبية – الإسكندرية) فى ذات الشأن واتهامه بالاستيلاء على أموالهم (إجمالى المبالغ المستولى عليها قرابة 5 ملايين جنيه)، كذا إنشائه جروب للتواصل معهم عبر أحد التطبيقات إلا أنهم فوجئوا باختفائه وغلق الجروب المشار إليه.

أمكن تحديد مكان اختباء المذكور وضبطه، وبحوزته (3 هواتف محمولة " بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد ارتكابه لتلك الوقائع" – محافظ عملات رقمية "بها رصيد مالى" – سيارة 6 بطاقات ائتمانية)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من (14 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.