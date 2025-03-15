مبادرة بداية| نشاط مكثف لمديريات العمل بـ10 محافظات

كشفت وزارة العمل، اليوم السبت، عن أهم الأعمال التي نظمتها مديريات العمل بالمحافظات المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية، يأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وإلى أبرز الأنشطة:-

1- مديرية العمل ببورسعيد

ورشة عمل على ريادة الأعمال بمركز التدريب المهني

شهد عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، بدء ورشة العمل والتطبيق العملي على ريادة الأعمال لخريجات و متدربات قسم التفصيل والخياطة بمركز التدريب المهني ببورسعيد، حيث تم عرض فيديو إنجازات المركز والإحصائيات لجميع ورش التدريب بالصور والأرقام، كما استمع إلى الخريجات ممن نفذوا مشروعات صغيرة من خلال مركز التدريب بالمديرية، إلى جانب عروض تقديمية لثلاث فرق جديدة من خريجات التفصيل والخياطة بالمركز بإجمالي 15 متدربة.

ونقل عبد الونيس مدير المديرية تحيات الوزير محمد جبران وزير العمل للمتدربات، مؤكداً على أولويات الوزارة بالاهتمام بالتدريب المهني للشباب ونشر ثقافة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمواجهة تحديات سوق العمل، إلى جانب ربط خطط التدريب باحتياجات السوق وترسيخ ثقافة العمل الحر والإعلاء من قيمة العمل، وقام كل فريق عمل من الخريجات بشرح المشروع وكيفية إعداد ملف كامل لمشروعهم بداية من دراسة الجدوى وكيفية تنفيذ وخياطة المنتج النهائي، وحساب التكاليف المستخدمة لتنفيذ المنتج المطلوب، فضلاً عن طريقة التسويق الإلكتروني، كما تم عرض فيديو توثيقي لكل فريق عن مراحل العمل وتفاصيل المشروع كفكرة تطبيقية لريادة الأعمال.

جاء ذلك بحضور منار العوضي مدير مركز التدريب المهني بالمديرية وأعضاء فريق المركز.

2-مديرية العمل بالقليوبية.

توعية العمال.

نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ندوة توعوية للعاملين بمستشفى الرحمة بشبين القناطر، تناولت موضوعات الحفاظ على العلاقة المتزنة بين طرفي الإنتاج من خلال قانون العمل ومناقشة قانون الطفل والحد من عمالة الأطفال، وحاضرت فيها غادة حسني مدير مكتب تفتيش وعلاقات العمل بشبين القناطر وسمر سلامة مفتشة بالمكتب.

كما نظمت المديرية ندوة توعوية في مجال قانون العمل " قانون 10 لسنة 2018، قانون 156 لسنة 2002، وذلك بحضور 25 من العاملين بجمعية الهلال الأحمر ببنها، وحاضر فيها مصطفى محمود مدير مكتب تفتيش وعلاقات العمل بنها وإسلام عبد الرحمن مفتش بالمكتب، وأوضح فوزي صابر وكيل المديرية أن الندوتين تأتيان في إطار حرص الوزارة بالاهتمام لرفع وعي العمال المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت داخل المحافظة حرصاً على تعزيز حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال التي أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من أجل تهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة.

3ـ مديرية العمل بالإسكندرية.



تسوية ودية ومفاوضات مع 3 شركات لاسترداد حقوق العمال

نجحت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، في إجراء مفاوضة وتسوية ودية مع مسئولي عدد من شركات القطاع الخاص دون اللجوء للقضاء، وذلك بعد تقدم عدد من العاملين بشكاوى لمكتب علاقات شرق تفيد بعدم صرف مستحقاتهم المالية، حيث قامت المديرية بعقد سلسلة من المفاوضات مع مسئولي الشركة وأسفرت المفاوضات عن التسوية الودية، وقال المهندس محمد كمال أن التسوية الودية جاءت بعد تقدم محمد ممدوح رشاد بشكوى ضد مستشفى سهلا الجديدة للحصول علي أجر شهر يناير 2025 والحصول على مسوغات التعيين، وتمت التسوية الودية وحصل الشاكي على مبلغ 5410 أجر شهر يناير 2025 إلى جانب مسوغات تعيينه، كما تقدمت الشاكية تقى حسن صابر ضد شركة الدلتا لتأمينات الحياة للحصول على مصوغات التعين ومستحقاتها المالية، وتمت التسوية الودية واستلام مستحقاتها المالية ومصوغات التعيين، وتقدمت الشاكية سارة حسن عبد العال بشكوى ضد شركة ايجيبت ديفر للحصول على الراتب من شهر 4 لسنة 2024، وقد تمت التسوية الودية وحصول الشاكية على مبلغ 22 ألف جنية مستحقات مالية عن راتبها.وأكد وكيل المديرية، على أهمية دور مكاتب علاقات العمل في التوصل لحلول لأي خلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن، مشيراً إلى استمرار التواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديرية، وإزالة المعوقات والمشكلات التي تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين. جرت عمليات التفاوض بحضور ممثل الشركات ورقيه رمضان مدير مكتب علاقات شرق، مجدى أبو زيد باحث علاقات وشيماء عبد القادر باحث علاقات بالمكتب.



4ـ مديرية العمل ببني سويف

جولة ميدانية وتدريب عملي على التدريب والتكييف

قام أحمد معوض مدير مديرية بني سويف بزيارة لمنطقة عمل بني سويف ومكتب تشغيل بني سويف للتأكد من انتظام العمل خلال شهر رمضان الكريم، والتأكد من مدى رضا المواطنين عن تقديم الخدمة بشكل جيد وبالمجان دون أي مصروفات.

كما شهد مديري المديرية تدريباً عملياً لأعمال التبريد والتكييف على إحدى السيارات التابعة للمديرية، وذلك داخل مركز تدريب مهني بني سويف في إطار تنفيذ البرنامج التدريبي لصيانة وإصلاح أجهزة التبريد والتكييف.



5- مديرية العمل بالوادي الجديد

توعية بالسلامة والصحة المهنية

نظمت مديرية العمل بالوادي الجديد ندوة توعوية عن اشتراطات السلامة والصحة المهنية، بمشاركة 23 من العاملين وأعضاء التمريض والإداريين بمستشفى الأمانة التخصصي بالخارجة، وحاضر فيها الكيميائي كامل عبد الرحمن مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالخارجة.

كما نظمت المديرية ندوة عن اشتراطات السلامة والصحة المهنية بمشاركة 45 من المدرسين والإداريين وطلبة مدرسة الزهور للتعليم الأساسي بالخارجة، وحاضرت فيها الكيمائية أسماء عبد الوهاب مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالخارجة.

وقال أحمد طليب مدير المديرية، إن الندوتين تأتيان في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران، بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في قطاعات العمل المختلفة وذلك وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، مشيراً إلى أن الندوتين تناولتا موضعات (تعريف السلامة والصحة المهنية، المخاطر المختلفة في بيئة العمل، المخاطر البيولوجية وكيفية الوقاية منها، قوانين السلامة والصحة المهنية، إصابات العمل والحوادث الجسيمة، الأمراض المهنية، خطة الطوارئ وكيفية اعداداها وتطبيقها وتجارب حياتية خاصة بالسلامة).



6ـ مديرية العمل بأسوان



توزيع مخرجات برامج التدريب المهني من ملابس جاهزة ومفروشات على قرى حياة كريمة

شاركت مديرية العمل بأسوان فرحة أهالي قرى حياة كريمة فرحتهم بقدوم شهر رمضان المبارك وذلك بتوزيع مخرجات التدريب المهني من ملابس جاهزة ومفروشات لتجهيز العرائس الأيتام ودور الحضانة. وقالت المهندسة ليلي عطا الله إسماعيل مديرة المديرية، إن مشاركة المديرية تأتي في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران، بتقديم كافة سبل المؤازرة والمشاركة المجتمعية لقرى حياة كريمة والتي بدأت بدخول الوحدات التدريبية المتنقلة لإكساب المواطنين بهذه القرى أهم المهارات المطلوبة في سوق العمل. وأشارت ليلى إسماعيل إلى أنه تم توزيع المخرجات علي قرى (الجنينة، الشباك، قتة، الدر، الديوان، ابريم، ماريا توماس وعافية) ومشاركة أكثر من 40 عروس من الأيتام فرحتهم بتجهيز هم بالملابس الجاهزة والمفروشات، إلى جانب توزيع زي الحضانة على الحضانات بتلك القرى بالتنسيق مع عدد من الجمعيات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمركز نصر النوبة. جاء ذلك بحضور تيسير حسن مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية.

7ـ مديرية العمل بالشرقية

ندوة تثقيفية عن السلامة والصحة المهنية في 70 شركة

نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية ندوة تثقيفية عن السلامة والصحة المهنية، تحت شعار "أعرف حقك" بمقر شركة أباظة للمقطورات بمدينة بلبيس، بمشاركة مسئولي السلامة والموارد البشرية بـ 70 شركة من كبرى الشركات بقطاع الصناعات الهندسية إلى جانب مشاركة مفتشي السلامة والعمل بالمديرية وبحضور المهندس حمدي العيسوي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأشار أحمد عبد الهادي مدير المديرية إلى أن الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات والورش التي يتم تنفيذها في إطار مبادرة "سلامتك تهمنا" والتي أطلقتها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، لنشر الوعي بقضايا السلامة والعمل ولتأمين بيئة العمل بكافة المنشآت للحد من الإصابات والحوادث والأمراض المهنية بالمنشآت الصناعية، مثمناً جهود الوزارة في تبني عدد من المبادرات البناءة والتي تهدف إلى تحقيق الصالح العام للمواطن المصري وتوفير بيئة عمل آمنة، تناولت المحاضرة الأولى التي حاضرت فيها المهندسة إيمان كمال مسئول التوعية والإعلام بإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، موضع العلاقة بين السلامة والصحة المهنية والإنتاج، كما تناولت المحاضرة الثانية اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواصفات الأيزو، والتي حاضر فيها الدكتور مهندس عادل هندي مدير إدارة الجودة والسلامة المهنية بالشركة، في حين ألقى محمد حجازي مدير منطقة عمل بلبيس المحاضرة الثالثة عن حق العامل في الإجازات في قانون العمل 12 لسنة 2003.



8- مديرية العمل بالإسماعيلية..



تدريب طلاب المدارس الفنية بمركز التدريب المهني

استقبل مركز التدريب المهني التابع لمديرية العمل بالإسماعيلية مجموعة من طلاب قسم التبريد والتكييف وقسم الكهرباء بالمدارس الفنية، والذين يخضعون لبرنامج تدريبي شامل يهدف إلى إكسابهم المهارات العملية والتقنية المطلوبة في هذا المجال الحيوي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل وتنفيذاً لبروتوكول التعاون المُوقع بين وزارتي العمل والتربية والتعليم والتعليم الفني.وأوضح حسن رداد مدير المديرية، بأنه يتم التدريب داخل ورش ومختبرات مجهزة بأحدث المعدات من أجل تطوير مهارات الطلاب وتدريبهم على أحدث التقنيات بهدف تأهيل كوادر فنية ماهرة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، لا سيما مع التوسع العمراني وزيادة الطلب على أنظمة التبريد والتكييف في مصر والذي يعزز من فرص توظيف الشباب وخفض نسب البطالة ورفع معدلات الإنتاج.



9- مديرية العمل بالمنوفية ..



ندوة توعوية بقانون العمل بكلية الهندسة بشبين الكوم

قام عماد سعيد مدير مديرية العمل بالمنوفية بإلقاء محاضرة بكلية الهندسة بشبين الكوم للتوعية بقانون العمل وإلقاء الضوء على سياسات الوزارة ودورها في حماية العمال وتحقيق استقرار بيئة العمل، فضلاً عن جهود الوزارة في توفير فرص العمل للحد من البطالة وتدريب وتأهيل الخريجين لمواكبة متطلبات سوق العمل. جاء ذلك بحضور علا الباز مدير التشغيل الداخلي والتدريب بالمديرية.كما عقد مدير المديرية اجتماع مع (مديري المناطق، مديري إدارات رعاية القوى العاملة والسلامة والصحة المهنية والحوكمة، المنسق العام للصناديق بالمديرية، مديري مكاتب التفتيش ومتابعي الأحكام بالمكاتب)، وذلك لمناقشة التعليمات الجديدة الخاصة بالصناديق، وشرح قرار الحد الأدنى للأجور وكيفية التطبيق الأمثل له وإرشاد الشركات والمنشآت لتطبيقه، كما تناول الاجتماع الموقف الحالي للصناديق بالمديرية وآخر المحاضر المحررة ومتابعة الأحكام الصادرة في هذا الصدد.

10- مديرية العمل بالإسكندرية.



نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية، ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بإستاد الإسكندرية بحضور 45 من العاملين، كما نظمت المديرية ندوة بورش المحافظة بحضور عدد 35 من العاملين بالورش.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل المديرية، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل جميع المنشآت بمختلف القطاعات لحماية الأفراد والممتلكات والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر. وأضاف وكيل المديرية أنه جرى خلال الندوة عرض عدة موضوعات تخص السلامة وتأمين العاملين، وكذلك بيئة العمل، والتوعية بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية في كل مجالات الحياة،

ألقت المحاضرات الدكتورة شرين يونس مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية والمهندسة منال محمود مكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة وسط.

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