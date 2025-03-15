بمناسبة أحداث الساحل السوري.. بطريرك صربيا يرسل برقية تضامن لبطريرك أنطاكيا

أعرب بطريرك بلغراد وسائر صربيا بورفيريوس محبة وتضامن كنيسته إلى الكنيسة الأنطاكية، وجاء ذلك ضمن برقية أرسلها بطريرك صربيا يوم أمس لبطريرك الروم الأرثوذكس أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر.

وجاء في الرسالة: "أبعث إليكم، باسمي وباسم الكنيسة الصربية، بخالص محبتي وتعاطفي ودعمي الأخوي لغبطتكم ولشهادة كنيستكم التاريخية والصادقة للحضور المسيحي في الشرق".

