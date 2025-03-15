في غياب كولر.. الأهلي يستأنف التدريبات استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة بعد الحصول على راحة سلبية لمدة 3 أيام، بعد انتهاء معسكر مباراة القمة أمام الزمالك، والتى انحسب الأهلي منها بسبب أزمة الحكام المصريين.

ويقود تدريبات الأهلي سامي قمصان المدرب العام فى ظل غياب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذى سافر إلى بلاده للحصول على إجازة بسبب التوقف الدولي.

تقرير عن الهلال السوداني

وطلب مارسيل كولر تقريرا فنيا شاملا عن فريق الهلال السوداني قبل المواجهة التي تجمعهما يوم 1 أبريل المقبل فى ذهاب ربع نهائى دوري أبطال إفريقيا فى استاد القاهرة الدولي.