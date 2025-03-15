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السبت 15 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق بخيمة رمضانية في السويس

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سيطر رجال الحماية المدنية على حريق في خيمة رمضانية بالسويس قبل امتداده إلى المنشآت والمحال المجاورة، دون وقوع إصابات أو ضحايا بين روادها أو العاملين بها.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في السويس بلاغًا يفيد باندلاع النيران في خيمة رمضانية تابعة لأحد المطاعم على طريق قرية الحجاج، اتجاه كورنيش السويس.

ودفعت الحماية المدنية بسيارتين من تمركز منطقة الخدمات إلى موقع الحريق لإخماد النيران، وحاصر رجال الإطفاء الحريق قبل امتدادها للمطاعم والمحال التجارية الكائنة بالمنطقة.

وأتت النيران على محتويات الخيمة الرمضانية بالكامل، ويرجح من المعاينة المبدئية أن سبب الحريق ماس كهربي، وتحرر محضر بقسم السويس للواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

إطفاء الحريق أحد المطاعم خيمة رمضان خيمة رمضانية كورنيش السويس موقع الحريق منطقة الخدمات