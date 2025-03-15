الجيش السوداني: نواصل التقدم في جميع محاور القتال بمدينة الفاشر

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، أن قواته تواصل التقدم بجميع محاور القتال في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور؛ لتأمين المدينة ودحر ميليشيا الدعم السريع، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وقالت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر، في بيانٍ، إن الجيش نصب كمينًا محكمًا بالمحور الشرقي لمدينة الفاشر أمس الجمعة، تمكن خلاله من القضاء على 30 عنصرًا من الميليشيات كانوا يستعدون لمهاجمة دفاعات القوات المسلحة، بجانب تدمير أربع سيارات "لاندكروزر"، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقال البيان، إن سلاح الجو السوداني، نفذ يوم أمس غارات جوية نوعية استهدفت مطار نيالا، وعدة مواقع إستراتيجية للميليشيا، مكبدًا إياها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وذكر البيان أن ميليشيا الدعم السريع أطلقت أعيرة نارية بصورة عشوائية على أحياء الفاشر أمس، ما أدى إلى إصابة 5 مواطنين بجروح متفاوتة.