جمال شعبان يحذر من 10 عادات غذائية خاطئة في رمضان

يهتم الكثير من الأشخاص بالمحافظة على صحتهم العامة في رمضان وخاصة مرضى القلب والشرايين، ويجب الحذر عند تناول الطعام أو المشروبات حتى لا يتسبب في أزمة للقلب أو زيادة في الكوليسترول أو الدهون.

ويحذر الدكتور جمال شعبان في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز " من أن هناك 10 عادات غذائية خاطئة في شهر رمضان، يجب الابتعاد عنها والحذر منها هي كالتالي: