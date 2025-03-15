جمال شعبان يحذر من 10 عادات غذائية خاطئة في رمضان

يهتم الكثير من الأشخاص بالمحافظة على صحتهم العامة في رمضان وخاصة مرضى القلب والشرايين، ويجب الحذر عند تناول الطعام أو المشروبات حتى لا يتسبب في أزمة للقلب أو زيادة في الكوليسترول أو الدهون.
ويحذر الدكتور جمال شعبان في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز " من أن هناك 10 عادات غذائية خاطئة في شهر رمضان، يجب الابتعاد عنها والحذر منها هي كالتالي:
- الإفطار بسيجارة أو فنجان قهوة على الريق.
- البدء بشرب مياه مثلجة أو باردة بكمية كبيرة.
- وجبة فطار كبيرة.
- الأكل بسرعة.
- تناول المشروبات والعصائر المحلاة بالسكر والعرقسوس.
- كثرة تناول النشويات مثل الخبز والرز الأبيض والبطاطس، والمكرونة والقطايف والكنافة.
- تناول الطعام المقلي في السمن الصناعي أو الزيوت المهدرجة.
- الأكل بين الإفطار والسحور.
- إلغاء وجبة السحور.
- اضطراب إيقاع النوم الليل نهار والنهار ليل.