أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها حررت مدينتي روبانشينا وزاوليشينكا في مقاطعة كورسك، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، بدء تطهير المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك من الألغام، مشيرةً إلى أن قواتها عثرت على ذخائر محظورة دوليا منها ألغام عنقودية في المناطق التي تم تحريرها بمقاطعة كورسك.

وفي وقت سابق من 2025، كانت التوترات بين الطرفين قد ازدادت بسبب الهجمات المتبادلة على المدن الحدودية مثل خرسون وزابوريجيا، حيث استهدفت القوات الأوكرانية بعض المواقع العسكرية الروسية في الحدود الروسية الأوكرانية.

ومع هذه الأحداث، كانت المدن الحدودية مثل كورسك نقطة تهديد للجيش الروسي، وبالعودة إلى ذات المنطقة، فإن السيطرة على هذه المدن مثل روبانشينا وزاوليشينكا تعتبر من الأهداف العسكرية الاستراتيجية لروسيا.