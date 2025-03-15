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السبت 15 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على 6 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بدار السلام

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على 6 أشخاص  لقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع للبحث عن الآثار بدار السلام.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة قيام عدد من الأشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط 6 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى الغرف، وعُثر بداخلها على حفرة "بقُطر نصف متر وعمق 4 أمتار"، وضُبط بحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب - هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتواءه على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") وبمواجهتهـــم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام أدوات الحفر المضبوطة بحوزتهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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