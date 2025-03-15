بائع يتحرش بسيدة أجنبية خلال التقاط صورة معها في وسط البلد

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على بائع يتحرش بسيدة أجنبية خلال التقاط صورة معها فى وسط البلد.

تلقى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بمحافظة الجيزة) بأنه حال تواجدها بأحد المحال التجارية بدائرة القسم طالبها البائع بإلتقاط صورة معها وخلال ذلك قام بالتحرش بها.

وبالانتقال والفحص تم ضبط المشكو فى حقه بائع - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبمواجهته اعترف بملامسته للمبلغة دون قصد خلال التقاطهما للصورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.