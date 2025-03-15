ناقد: مواجهة الزمالك أمام سموحة في كأس مصر اختبار صعب للفارس الأبيض

أكد الناقد الرياضي إسلام محمد، أن مواجهة الزمالك أمام سموحة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر ستكون اختبارًا صعبًا للفارس الأبيض، مشيرًا إلى أن الفريق لن يخوض المباراة كمجرد نزهة.

وأوضح إسلام محمد، خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي ونهاد سمير، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الزمالك يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه بالمباراة الأخيرة في القمة وحصوله على ثلاث نقاط كاملة عقب انسحاب الأهلي.

وأضاف، أن الفريق الأبيض يسعى لمواصلة مشواره في البطولة والتأهل إلى نصف النهائي، في ظل استمرار بيراميدز في صدارة الدوري الممتاز، إلى جانب المنافسة القوية من الأهلي.

وفي سياق متصل، أشار الناقد الرياضي إلى أن رابطة الأندية ستصدر قراراتها خلال الساعات المقبلة، متوقعًا تطبيق اللائحة بخصم 6 نقاط من الأهلي، كما سبق تطبيقها على الزمالك في موقف مشابه.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى الصراع القائم بين مجلس إدارة النادي الأهلي ورابطة الأندية، حيث يسعى كل طرف لإثبات قوته في الساحة الرياضية.