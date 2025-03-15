ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على شخص دهس مواطنًا وتسبب في وفاته بالمرج.

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوقوع حادث ومتوفى بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) الطريق اصطدمت به سيارة "مجهولة" ولاذ قائدها بالفرار نتج عن ذلك إصابته التي أدت لوفاته.

وبإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية "تبين عدم حمله رخصة قيادة وانتهاء رخصة تسيير"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.