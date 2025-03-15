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السبت 15 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"مشاجرة أمهات".. أمن القاهرة يكشف حقيقة فيديو خطف طفلة من أمام مدرسة بمدينة بدر

أرشيفية
أرشيفية
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كشفت أجهزة الأمن حقيقة ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية بشأن ضبط الأهالي لسيدة بدعوى قيامها بخطف الأطفال من أمام إحدى المدارس بمدينة بدر. 
وجاء في إطار جهود أجهزة الأمن لكشف حقيقة ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ضبط الأهالي لسيدة بدعوى قيامها بخطف الأطفال من أمام إحدى المدارس بمدينة بدر بالقاهرة.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تبلغ بتاريخ 11 مارس الجارى لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة بين طرف أول إحدى السيدات "مصابة بكدمات وسحجات متفرقة" طرف ثان سيدتين بسبب تشاجر نجلتى الطرفين سن 8 سنوات بالمدرسة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض بالضرب أمام المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسى، مما أسفر عن إصابة الأولى، وتم ضبط الطرفين، وبمواجهتهما أقرتا بما سبق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

التواصل الاجتماعي إحدى السيدات إحدي المدارس بدر اليوم الدراسي أمام مدرسة امن القاهرة المواقع الإخبارية بمديرية أمن القاهرة بمدينة بدر