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السبت 15 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف حقيقة فيديو مشاجرة في القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف حقيقة ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية بشأن ضبط الأهالي لسيدة بدعوى قيامها بخطف الأطفال من أمام إحدى المدارس بمدينة بدر بالقاهرة.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضبط الأهالي لسيدة بدعوى قيامها بخطف الأطفال من أمام إحدى المدارس بمدينة بدر بالقاهرة.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تبلغ بتاريخ 11 الجارى لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة بين طرف أول: (إحدى السيدات "مصابة بكدمات وسحجات متفرقة") طرف ثان: (سيدتين) بسبب تشاجر نجلتى الطرفين سن 8 سنوات بالمدرسة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض بالضرب أمام المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسى، مما أسفر عن إصابة الأولى، وتم ضبط الطرفين، وبمواجهتهما أقرتا بما سبق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

بالقاهرة وزارة الداخلية