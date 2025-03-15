بعد تجديد التعاقد.. اصطفاف معدات شركة النظافة بقرى الشهداء لمباشرة العمل

تابع وليد سالم، رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، صباح اليوم، اصطفاف معدات وعناصر شركة "المازن" للنظافة بالوحدات القروية، وذلك لتنظيم وتوزيع المهام مع بدء تنفيذ التعاقد الجديد.

وأوضح رئيس المدينة أن التعاقد مع الشركة جُدِّد الأسبوع الماضي وفق شروط جديدة لضمان تحسين مستوى الخدمة، على أن يبدأ العمل بها رسميًا اعتبارًا من منتصف مارس.

وشدد "سالم" على ضرورة التزام الشركة بتكثيف تواجد المعدات والعمال بالقرى، والعمل بجدية لتحقيق أعلى مستوى من النظافة، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير في أداء الخدمة.

كما أكد رئيس المدينة استمرار المتابعة الدورية لأعمال الشركة، سواءً من خلال الجولات الميدانية أو عبر تلقي شكاوى المواطنين، سواء المباشرة أو المنشورة على الصفحة الرسمية للمركز والمدينة.