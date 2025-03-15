"طب العريش" تفوز بلقب أجمل كلية كأجواء رمضانية

اختتمت جامعة العريش فعاليات مسابقة "أجمل كلية كأجواء رمضانية وأجمل تصميم لفانوس ومظاهر رمضان"، حيث تهدف هذه المسابقة إلى تعزيز روح الإبداع والجمال داخل الحرم الجامعي، حيث تنافست الكليات على تقديم أفضل مظهر جمالي وزخرفي يعكس الهوية الثقافية والتراثية لشهر رمضان المبارك.

شهدت المسابقة مشاركة واسعة من مختلف الكليات، حيث أبدع الطلاب في تزيين كلياتهم، مع إبراز العناصر التراثية التي تعبر عن أصالة وروح الشهر المبارك.

وفي أجواء حماسية قدمت الكليات تصاميمها المميزة أمام لجنة التحكيم التي قيمت الأعمال بناءً على الإبداع والابتكار ومدى تجسيد الكلية للروح الرمضانية.

وبعد تقييم لجنة التحكيم تم الإعلان عن الكلية الفائزة باللقب، حيث حصلت كلية الطب البشري على المركز الأول بفضل تصاميمها الإبداعية والابتكارات المتميزة التي عكست أجواء رمضان بطريقة فريدة، كما جاءت كلية الاقتصاد المنزلي في المركز الثاني، وكلية الطب البيطري في المركز الثالث.

جاء ذلك في أجواء رمضانية مليئة بالحماس والتنافس الإيجابي بين جميع كليات الجامعة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش - رئيس الجامعة، وتحت إشراف ومتابعة الأستاذ الدكتور محمود إبراهيم - المشرف العام علي الأنشطة الطلابية، والمهندس محمد أبو حطب - مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بنجاح المسابقة، مشيدًا بجهود الطلاب وإبداعاتهم في إبراز الجمال داخل الحرم الجامعي، مؤكدًا أن هذه الفعالية ستصبح تقليدًا سنويًا لتعزيز التنافس الإيجابي بين الكليات.

ومن جانبه أشار المشرف العام على الأنشطة الطلابية أن هذه المسابقة فرصة رائعة لتعزيز أجواء شهر رمضان المبارك داخل الحرم الجامعي، وتشجيع الطلاب على الإبداع والعمل الجماعي.

كما أبدى الطلاب المشاركين حماسهم لهذه المسابقة، حيث قالت الطالبة رحمه محمد إبراهيم - كلية الطب البشري أن هذه المسابقة كانت تجربة ممتعة ومليئة بالحماس، حيث أتاحت لنا الفرصة للتعبير عن حبنا لشهر رمضان من خلال الفن والإبداع.