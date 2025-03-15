ضبط 6 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة قيام عدد من الأشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط (6 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى الغرف، وعُثر بداخلها على حفرة "بقُطر نصف متر وعمق 4 أمتار"، وضبط بحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب - هاتف محمول" بفحصه فنيا تبين احتواءه على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي")، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام أدوات الحفر المضبوطة حوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.