ads
السبت 15 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 6 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار في القاهرة

المتهمين
المتهمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة قيام عدد من الأشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط (6 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى الغرف، وعُثر بداخلها على حفرة "بقُطر نصف متر وعمق 4 أمتار"، وضبط بحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب - هاتف محمول" بفحصه فنيا تبين احتواءه على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي")، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام أدوات الحفر المضبوطة حوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة بالتنقيب عن الآثار