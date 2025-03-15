ضبط المتهم بالتحرش بسيدة أجنبية في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات واقعة قيام بائع بالقاهرة بالتحرش بسيدة أجنبية.. وضبط مرتكب الواقعة .



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بمحافظة الجيزة) بأنه حال تواجدها بأحد المحال التجارية بدائرة القسم طالبها البائع بإلتقاط صورة معها وأثناء ذلك قام بالتحرش بها.

بالإنتقال والفحص تم ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).. وبمواجهته إعترف بملامسته للمبلغة دون قصد أثناء إلتقاطهما للصورة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.