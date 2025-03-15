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السبت 15 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بالتحرش بسيدة أجنبية في القاهرة

المتهم
المتهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات واقعة قيام بائع بالقاهرة بالتحرش بسيدة أجنبية.. وضبط مرتكب الواقعة .

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بمحافظة الجيزة) بأنه حال تواجدها بأحد المحال التجارية بدائرة القسم طالبها البائع بإلتقاط صورة معها وأثناء ذلك قام بالتحرش بها.
بالإنتقال والفحص تم ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).. وبمواجهته إعترف بملامسته للمبلغة دون قصد أثناء إلتقاطهما للصورة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

بالتحرش بسيدة أجنبية بائع بالقاهرة