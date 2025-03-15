ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 33 كيلو مخدرات ببنها

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط عنصرين إجراميين تخصصا في الاتجار فى المواد المخدرة ببنها بحوزتهما نحو 33 كيلو مخدرات متنوعة ما بين حشيش وشادو وهيروين وآيس وسلاح نارى، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا يفيد بورود معلومات سرية أجهزة البحث الجنائى بالمديرية تفيد قيام عنصران إجراميان تخصص نشاطهما الإجرامي في جلب المواد المخدرة والاتجار بها وأنهما يعتزمان جلب صفقة لترويجها.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمان وبحوزتهما 17 كيلوجراما شادو و15 كيلوجراما هيدرو، اعترفا بنشاطهما الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 4 ملايين جنيه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

وأمرت النيابة بحبس المتهمان وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي، وطلبت النيابة تحريات مباحث المديرية حول الواقعة.