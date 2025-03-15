أحمد البنا: 19 جامعة مصرية تتألق في تصنيف QS العالمي للتخصصات 2025

قال الدكتور أحمد البنا، مدير التصنيف العالمي بجامعة عين شمس، إن التصنيفات الدولية للجامعات تعد من المؤشرات المهمة التي تعكس التنافسية العالمية للجامعات، موضحا أن تصنيف QS يعتمد على معايير تقييم خاصة، بينما هناك تصنيفات أخرى تعتمد بشكل رئيسي على سمعة الجامعة الدولية، سواء في مجال البحث العلمي أو فيما يتعلق بخريجيها في سوق العمل.

وأضاف البنا خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" أن التصنيفات تميز الجامعات بناءً على سمعتها الدولية الممتازة، حيث تتعامل العديد من جهات التوظيف الأكاديمية مع الجامعات، مما يعكس سمعة الجامعات المصرية عالميًا.

وأكد أن هذه السمعة تتعزز يوما بعد يوم، وأن وجود الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية في تزايد مستمر، مما يعكس تطور سمعتها على الصعيد الدولي.

وأشار إلى أن هناك خمسة مجالات أساسية تضمها التصنيفات، وهي: العلوم الإنسانية، الهندسة، الطب، العلوم الطبيعية، والهندسة الإنسانية، بالإضافة إلى تخصصات أخرى متنوعة.

ونوه إلى أن عدد الجامعات المصرية المدرجة في التصنيف العالمي يتزايد كل عام، مما يعكس تعزيز مكانتها العالمية، موضحا أن هناك 19 جامعة مصرية تتألق هذا العام في تصنيف QS العالمي للتخصصات لعام 2025، مما يبرز تميز الجامعات المصرية في العديد من المجالات الأكاديمية.