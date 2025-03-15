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السبت 15 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إعلام أمريكي: تطبيق قواعد إسرائيلية صارمة على منظمات الإغاثة في فلسطين

منظمة أطباء بلا حدود
منظمة أطباء بلا حدود
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تسعى إسرائيل لتطبيق قواعد جديدة صارمة تشمل التأشيرات وتسجيل المنظمات الإنسانية التي تساعد الفلسطينيين، بحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر متعددة.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، تأتي الضوابط الإسرائيلية الجديدة في إطار جهود أوسع لتقليص مساحة عمل المنظمات الإنسانية.

وبيّنت أن إسرائيل ستطبق قواعد جديدة تشمل التأشيرات وتسجيل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وأشارت إلى أن الضوابط تشمل أيضًا مراجعة ما إذا كانت منظمات الإغاثة أو موظفوها دعوا لمقاطعة إسرائيل، وكذلك ما إذا كانوا أنكروا وجود إسرائيل كدولة يهودية.

ونقلت الصحيفة عن منظمات إغاثة قولها، إن القيود الإسرائيلية الجديدة تقوّض جهودها في الضفة الغربية وقطاع غزة، معربةً عن قلقها بشكل خاص من إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين، فيما ردّت إسرائيل زاعمة أن "الرقابة على منظمات الإغاثة ستضمن تنفيذ أعمالها بطريقة تتسق مع مصالح إسرائيل".

المنظمات الإنسانية التي تساعد الفلسطينيين تقويض عمل المنظمات الإنسانية إسرائيل