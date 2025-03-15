أعاصير مدمرة تضرب ولايات أمريكية

تسببت عاصفة ضربت ولايات أمريكية في أضرار كبيرة، حيث دمرت المنازل وانقطعت الكهرباء عن آلاف الأشخاص كما خلفت قتلى بسبب حوادث سير، بينما حثت السلطات السكان على توخي الحيطة والحذر والاستعداد لتدهور الطقس.

وامتد تأثير العواصف إلى مناطق واسعة في الولايات المتحدة، مع تضرر مدن ومقاطعات كبيرة جراء الرياح العاتية والأمطار الغزيرة.

وفي ولاية ميزوري، تم الإبلاغ عن أعاصير تسببت في تدمير الأشجار وخطوط الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق.

وكانت بعض الولايات قد أعلنت حالة الطوارئ، مع تحذيرات من الأرصاد الجوية بخصوص استمرار التقلبات الجوية العنيفة السبت.