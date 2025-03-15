إزالة حالتي تعدى ورفع 40 طن قمامة ببني سويف

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، جنوب بني سويف، برئاسة على حماد وبالتنسيق مع حماية الأراضي الزراعية حملاتها المكثفة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بنطاق المركز، حيث تم إيقاف أعمال لحالتين بمنطقة البحر الأعظم.

كما تم إزالة حالتي تعدى بقرية الفنت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، فيما تم رفع أكثر من 40 طنا من القمامة بشوارع المدينة ومواقع التجميع، فضلاً عن صيانة أعمدة الكهرباء وتركيب كشافات بدائرة الوحدة المحلية بالفنت.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتوالى المتابعات الميدانية، وحملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والأحياء السكنية خلال شهر رمضان.