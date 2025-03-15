ads
السبت 15 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة حالتي تعدى ورفع 40 طن قمامة ببني سويف

جهود محلية الفشن
جهود محلية الفشن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، جنوب بني سويف، برئاسة على حماد  وبالتنسيق مع حماية الأراضي الزراعية حملاتها المكثفة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بنطاق المركز، حيث تم إيقاف أعمال لحالتين بمنطقة البحر الأعظم.

كما تم إزالة حالتي تعدى بقرية الفنت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، فيما تم رفع أكثر من 40 طنا من القمامة بشوارع المدينة ومواقع التجميع، فضلاً عن صيانة أعمدة الكهرباء وتركيب كشافات بدائرة الوحدة المحلية بالفنت.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتوالى المتابعات الميدانية، وحملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والأحياء السكنية خلال شهر رمضان.

إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف التعديات على الأراضي الزراعية بني سويف رفع المخلفات والقمامة مركز الفشن