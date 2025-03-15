نائب الرئيس الأمريكي: ماسك ارتكب "أخطاء" في عملية تسريح الموظفين

أقر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، بأن إيلون ماسك ارتكب "أخطاء" في تنفيذ عمليات تسريح الموظفين الفيدراليين، مشيرا إلى أنه يتفهم "التقدم التدريجي" في معالجة القضايا الاقتصادية.

وقال فانس في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، إن هناك "الكثير من الأشخاص الجيدين" يعملون في الحكومة، داعيا إلى الحفاظ على من يعمل بشكل جيد.

وأضاف فانس: "إيلون نفسه اعترف أنه في بعض الأحيان يرتكب أخطاء، ثم يقوم بتصحيحها. وأنا أقبل هذا النوع من الأخطاء".

كما أشار إلى أن تصحيح الأخطاء يجب أن يتم بسرعة، مبرزا أن هناك العديد من الموظفين الحكوميين الذين يؤدون عملهم بجدية، مع ضرورة القضاء على البيروقراطية والقصور في الأداء.