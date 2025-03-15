أعمال الأجزاء بدراما رمضان.. "أشغال شقة جدا" يستثمر النجاح

بعد نجاح كبير للموسم الأول من المسلسل الكوميدي "أشغال شقة"، وحالة التفاعل الكبير من قبل الجمهور المصري والعربي، والتي استطاع بسببها يحجز مكانه وسط الأعمال الكوميدية المنتظرة خلال الموسم الرمضاني الحالي.

"أشغال شقة جداً" يستثمر النجاح

نجح المسلسل في تقديم نفسه بشكل كبير وفرض وجوده، بعد الحلقات الأولى من العمل، بل وأثبت أنه ينافس الجزء الأول وسط حالة من التناغم الفني بين أبطال العمل، ويقدم المسلسل تفاصيل الحياة الاجتماعية الزوجية بطرح كوميدي، من خلال المواقف الكوميدية التي تشابه حياتنا، ويطرحها بشكل مبسط و كوميدي دون ابتزال.

المسلسل بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، محمد عبدالعظيم، انتصار، تأليف خالد دياب وشيرين دياب، والإخراج خالد دياب.