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السبت 15 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إسقاط أكثر من 250 طائرة مسيرة خلال مواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية

طائرة مسيرة روسية
طائرة مسيرة روسية
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أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم السبت أن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت 130 طائرة من أصل 178 طائرة مسيرة أطلقتها القوات الروسية خلال أحدث غارة ليلية.

الحرب الروسية الأوكرانية
وأضافت القوات الجوية الأوكرانية أن 38 طائرة مسيرة أخرى "فقدت موقعها"، في إشارة عادةً إلى التشويش الإلكتروني، منوهة بأن القوات الروسية أطلقت أيضًا صاروخين باليستيين.

وأعلنت أكبر شركة خاصة للطاقة في أوكرانيا أن الغارات الجوية الروسية الليلية ألحقت أضرارًا بمنشآتها للطاقة في منطقتي دنيبروبيتروفسك وأوديسا.

وفي بيان لها، قالت شركة DTEK إن "الأضرار جسيمة" وأن بعض المستهلكين في المنطقتين انقطعت عنهم الكهرباء.

الطائرات الأوكرانية المسيرة
من جانبها أعلنت روسيا أيضًا أنها أسقطت 126 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، معظمها فوق منطقتي فولغوغراد وفورونيج الجنوبيتين، وذلك بعد أن رفضت موسكو وقف إطلاق النار الفوري الذي اقترحته الولايات المتحدة.

 

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