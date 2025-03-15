البابا في مستشفى جيميلي: وضع مستقر وتعاف بطيء

أصدر الفاتيكان بيانًا صباح اليوم، يؤكد فيه عدم إصدار الأطباء مساء أمس نشرة طبية بشأن صحة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وهو ما وصفته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بـ"العنصر الإيجابي". وأشارت الدار إلى أن وتيرة نشر المعلومات الطبية ستتراجع تدريجيًا مع استمرار استقرار الحالة الصحية للبابا، حيث واصل البابا فرنسيس العلاجات المقررة.

وأوضح البيان أن الحالة الصحية للبابا مستقرّة، وبالتالي قرر الأطباء عدم إصدار النشرة الطبية التي كانت مقررة مساء أمس، وهو ما يعكس تحسنًا في وضعه الصحي. كما أكّد البيان أنه من المرجح إصدار معلومات طبية جديدة مساء اليوم، لكن يُتوقع أن تقلّ النشرات الطبية تدريجيًا في الأيام القادمة نظرًا لاستقرار حالته.

وأشار البيان إلى أنه لن يتم نشر تحديثات صباحية بشأن كيفية قضاء البابا ليلته، موضحًا أن تعافي البابا يسير بشكل بطيء ويحتاج إلى وقت لاستقرار التحسنات الصحية.

وتابع البيان: “قد أُخصص يوم البابا للصلاة والجلسات العلاجية، بما في ذلك العلاج الطبيعي التنفسي والحركي”.