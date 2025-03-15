رئيس الوزراء البريطاني: علينا زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا في حالة رفضها التفاوض

قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "غير جاد بشأن السلام"، في وقت تنتظر فيه سلطات أمريكا رده بشأن مقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني، في بيانٍ، أنه "لا يمكن السماح لبوتين بالتلاعب بإمكانية وقف إطلاق النار في أوكرانيا"، معتبرًا أن "تجاهل الكرملين لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف إطلاق النار لا يُظهِر سوى أن بوتين غير جاد بشأن السلام"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وذكر أنه "إذا وافقت موسكو على التفاوض فعلينا أن نكون مستعدين لمراقبة وقف إطلاق النار لضمان سلام جدي ودائم، وإذا لم توافق روسيا على التفاوض فعلينا بذل كل جهد ممكن لزيادة الضغط الاقتصادي عليها لإنهاء هذه الحرب".