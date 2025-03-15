الكرملين: عرض بوتين للقوات الأوكرانية بالاستسلام لا يزال ساريا

قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن عرض الرئيس فلاديمير بوتين للقوات الأوكرانية في منطقة كورسك بإلقاء أسلحتها لا يزال قائمًا، لكن الوقت ينفد.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة "تاس"، ردًا على سؤال مماثل: "لا يزال ساري المفعول"، مشيرًا إلى أن "زمنهم يتقلص كجلد الخنزير"، في إشارة إلى رواية "الجلد السحري" لأونوري دي بلزاك.

في وقت سابق، وخلال اجتماع عملياتي مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، ضمِن "بوتين" للقوات الأوكرانية في منطقة كورسك الحياة والمعاملة الكريمة إذا ألقوا أسلحتهم واستسلموا، وأشار الرئيس الروسي إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إصدار أمر مناسب من القيادة العسكرية والسياسية في كييف.