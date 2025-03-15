محافظ أسوان يوجه بسرعة حل أزمة نقص الأدوية لتلبية مطالب الحالات المرضية

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان زيارة مفاجئة لمقر عيادات وصيدلية التأمين الصحي بشارع أبطال التحرير للوقوف على أسباب مشكلة نقص قوائم الأدوية المنصرفة للحالات المزمنة مما يتسبب فى معاناة المرضى، وخاصة من كبار السن وأرباب المعاشات.

محافظ أسوان يوجه بسرعة توفير الأدوية الناقصة لتلبية مطالب الحالات المرضية

جاء ذلك بناءً على الشكاوى الواردة من المواطنين ولتخفيف المعاناة عنهم فيما يتعلق بصرف العلاج من صيدليات التأمين الصحي.

واستدعى المحافظ الدكتور أيمن عبد الله مدير فرع التأمين الصحي بأسوان، والذي أوضح أنه يتم صرف الدواء للمترددين على عيادات التأمين الصحي سواء بفرع أبطال التحرير أو بفرع طريق السادات طبقا للوارد للصيدليات من قوائم الأدوية، وفي حالة عدم ورود بعض الأدوية يتم تحويل المريض إلى الصيدليات الخارجية لصرف العلاج أو يتم حصوله على مقابل سعر العلاج.

مناشدة للمحافظ بأهمية التدخل لسد النقص فى بعض العقاقير

واستفسر الدكتور إسماعيل كمال من المرضى المترددين على الصيدلية عن موقف صرف العلاج لهم حيث ناشدوا المحافظ بأهمية التدخل لسد النقص فى بعض العقاقير، وخاصة للحالات المزمنة مثل الفشل الكلوي والكبدي والأورام والجلطات والقلب وغيرها.

ووجه محافظ أسوان مسؤولي فرع التأمين الصحي بالتدخل السريع، وإيجاد حلول فورية لتلبية مطالب الحالات المرضية المتنوعة وتوفير العلاج والأدوية اللازمة لهم من أجل تخفيف أي مشقة عن كاهلهم.

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