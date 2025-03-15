آسر ياسين: اتعرض عليا بطولة ولاد رزق ورفضت

كشف الفنان آسر ياسين أن المخرج طارق العريان عرض عليه بطولة فيلم ولاد رزق منذ البداية، ولكنه رفض في البداية.

وتابع الفنان آسر ياسين في تصريحات أثناء استضافته في البرنامج الإذاعي "الراديو بيضحك" أنه لم يندم لأنه أحب مشاركته في الجزء الثالث من العمل، وأنه في غاية السعادة بنجاح تلك المشاركة مع الجمهور.

وأضاف “ياسين” أنه أحب شخصية الشايب بشكل كبير، وتعلق بها منذ ظهورها في نهاية الجزء الثاني من الفيلم، وقدم من خلالها لون مختلف وتفاصيل فنية جديدة.

يشار إلى أن فيلم ولاد رزق حقق نجاحاً كبيراً على مدار الأجزاء الثلاث، ويضم الفيلم كوكبة من النجوم بطولة أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، والإخراج طارق العريان.