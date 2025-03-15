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السبت 15 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار جديد ضد المتهم بهتك عرض ابنته في نهار رمضان بالمطرية

أرشيفية
أرشيفية
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جدد قاضي المعارضات حبس عاطل المتهم بهتك عرض ابنته البالغة من العمر 17 عامًا داخل منزله في منطقة المطرية، وذلك في نهار رمضان 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى المستشفيات بوصول فتاة برفقة والدتها، وعلى جسدها آثار تعدٍ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص وبسؤالها، أفادت بأن والدها اعتدى عليها وهتك عرضها داخل مسكنهما الكائن بدائرة القسم.


وعقب تقنين الإجراءات و استصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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