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السبت 15 مارس 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الإمارات تعلن إطلاق "اتحاد سات" أول قمر اصطناعي راداري

لحظة إطلاق اتحاد
لحظة إطلاق "اتحاد سات"
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أعلنت الإمارات إطلاق "اتحاد سات" أول قمر اصطناعي راداري، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، أنه جرى إطلاق "اتحاد سات" من قاعدة فاندنبرج الجوية بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

و تم تطوير اتحاد سات من قبل مركز محمد بن راشد للفضاء بالشراكة مع شركة "ساتريك إنيشيتيف" الكورية الجنوبية، ويتميز بتكنولوجيا التصوير الراداري المتطورة، التي تسمح للقمر بالتقاط صور دقيقة لسطح الأرض في جميع الظروف، سواء كانت في النهار أو الليل، وحتى تحت السحب أو الأمطار.

الهدف من القمر هو تقديم بيانات دقيقة لمجموعة واسعة من التطبيقات مثل رصد تسربات النفط، إدارة الكوارث الطبيعية، مراقبة الملاحة البحرية، و دعم الزراعة الذكية.

إطلاق اتحاد سات الامارات أول قمر اصطناعي رداراي