تعرف على سعر الدولار في البنوك اليوم

السبت 15/مارس/2025 - 10:32 ص

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم السبت، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 50.6 جنيه للشراء و50.7 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي أغلق عليه في آخر يوم عمل للبنوك.

جاء أقل سعر للدولار في بنك الإمارات دبي الوطني عند 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، يليه بنك بيت التمويل الكويتي بسعر 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، ثم البنك الزراعي المصري الذي سجل 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.

في معظم البنوك، استقر متوسط سعر الدولار عند 50.6 جنيه للشراء و50.7 جنيه للبيع، وهو ما ظهر في بنوك مثل أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، المصرف المتحد، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي (CIB)، بنك قناة السويس، البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك الأهلي الكويتي، المصرف العربي الدولي، بنك البركة، البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك فيصل الإسلامي.

أما أعلى سعر للدولار فقد سجله البنك المصري الخليجي وبنك كريدي أجريكول عند 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع، يليه مصرف أبوظبي الإسلامي بسعر 50.64 جنيه للشراء و50.74 جنيه للبيع، بينما سجل بنك نكست 50.61 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع.

في بنوك التنمية الصناعية والتعمير والإسكان، بلغ سعر الدولار 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع. ومع هذا الاستقرار، تظل الأسواق المالية تترقب أي تغييرات قد تطرأ خلال الأيام المقبلة في ظل المستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية.