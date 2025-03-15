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السبت 15 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. لحظة إطلاق القمر البحريني "المنذر" إلى الفضاء

القمر البحريني
القمر البحريني
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أطلقت البحرين، "المنذر"، أول قمر اصطناعي بحريني، من قاعدة فاندنبرغ غربي كاليفورنيا، وفقاً لما نقلته فضائية “سكاي نيوز”.

ويعد "المنذر" أول قمر اصطناعي بحريني يتم تصميمه وتطويره بالكامل في مملكة البحرين، ويهدف إلى توطين تقنيات الأقمار الاصطناعية وتعزيز القدرات البحرينية في مجال الفضاء.

و يعتبر "المنذر" الأول من نوعه في المنطقة، الذي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور الفضائية على متن القمر الاصطناعي من هذا الحجم.

وخضع "المنذر" لسلسلة من الاختبارات الصارمة لضمان قدرته على تحمل البيئة الفضائية القاسية والعمل بكفاءة بعد الإطلاق.

إطلاق القمر البحريني المنذر البحرين أول قمر اصطناعي بحريني