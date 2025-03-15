بالفيديو.. لحظة إطلاق القمر البحريني "المنذر" إلى الفضاء

أطلقت البحرين، "المنذر"، أول قمر اصطناعي بحريني، من قاعدة فاندنبرغ غربي كاليفورنيا، وفقاً لما نقلته فضائية “سكاي نيوز”.

ويعد "المنذر" أول قمر اصطناعي بحريني يتم تصميمه وتطويره بالكامل في مملكة البحرين، ويهدف إلى توطين تقنيات الأقمار الاصطناعية وتعزيز القدرات البحرينية في مجال الفضاء.

و يعتبر "المنذر" الأول من نوعه في المنطقة، الذي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور الفضائية على متن القمر الاصطناعي من هذا الحجم.

وخضع "المنذر" لسلسلة من الاختبارات الصارمة لضمان قدرته على تحمل البيئة الفضائية القاسية والعمل بكفاءة بعد الإطلاق.