وزارة الري تحسم 757 شكوى خلال فبراير 2025

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري لاستعراض موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

وأوضح وزير الري، أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف وزير الري، أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لخدمة المنتفعين و تطوير المنظومة المائية بما ينعكس على تقليل أعداد الشكاوى، وأنه حال تلقى أى شكاوى فإن أجهزة الوزارة تتعامل معها بشكل فورى وفعال لحسمها طبقا للقوانين و الإشتراطات المنظمة فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ومستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، مؤكداً دعمه الدائم لمنظومة الشكاوى بالوزارة في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين.

جدير بالذكر أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن الوزارة قامت ببحث ودراسة عدد757 شكوي وطلب وإستغاثة خلال شهر فبراير2025، وأن نسبة حسم الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر فبراير 2025 بلغت ( 95.45٪) .

ووجهت الأجهزة المعنية بالوزارة لأجهزة وزارة الموارد المائية والرى المختصة بمحافظة المنوفية لسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بتضرر أهالى قرية أبو رقبة بمركز أشمون من تراكم المخلفات بجنابية شطانوف المارة من أمام المدرسة بالقرية، حيث تم بحث الشكوى على الطبيعة بمعرفة الإدارة العامة لرى المنوفية وتم تطهير الجنابية أمام تغطية أبو رقبة وحسم الشكوى فى حينه.

وفى محافظة الغربية، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة لأجهزة الوزاره المختصة بمحافظة الغربية لسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوي الواردة بتضرر الأهالي من تراكم المخلفات بترعة سحيم الصيفي، حيث تمت المعاينة بمعرفة الإدارة المركزية لرى الغربية، وتبين أن الشكوى تقع على صاولة سحيم الصيفى بزمام قرية منية طوخ، وتم إصدار أمر تطهير ونقل الناتج خارج الكتلة السكنية فى حينه كما يتم نظافة الصاولة بصفة شهرية ضمن عقد تطهير الصاولات.

وفى محافظة كفر الشيخ، وجهت أجهزه هيئة الصرف لأجهزة الوزارة المختصة بكفر الشيخ لسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوي الواردة بتضرر أهالى قرية أبو زيادة من تراكم ورد النيل بمصرف بحر نشرت، حيث قامت الإدارة العامة لصرف غرب كفر الشيخ بإصدار أمر تطهير للمصرف، مع تطهير المصرف بصفة دورية طبقا لخطة الادارة ضمن عقد التطهيرات.