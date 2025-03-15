قوات الاحتلال تواصل عدوانها على طولكرم بالضفة الغربية لليوم الـ48

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ48 على التوالي بالضفة الغربية المحتلة، ولليوم الـ35 على مخيم نور شمس، في ظل تصعيد غير مسبوق يشمل عمليات مداهمة مكثفة للمنازل وإجبار سكانها على الخروج منها بالقوة، مع استمرار الحصار والاقتحامات وسط تعزيزات عسكرية، وإجراءات تنكيلية بحق الفلسطينيين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن دوي انفجارات ضخمة سُمِع فجر اليوم السبت، في المنطقة المحيطة بالأحراش في مخيم نور شمس، تزامنًا مع انتشار مكثف لجنود الاحتلال، وشُوهدت ألسنة الدخان تتصاعد من المكان، في الوقت الذي تسببت في تحطم زجاج مركبات ونوافذ المنازل القريبة وتضرر محتوياتها، دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين.

وأوضحت "وفا" أن قوات أطلقت الاحتلال الرصاص الحي تجاه مركبة إسعاف، في أثناء توجهها لمخيم نور شمس لإخلاء حالة مرضية، ومنعتها من الوصول إليها.