آسر ياسين: معرفش ليه الناس بتحب شخصية "الباد بوي"

علق الفنان آسر ياسين على دوره في مسلسل "قلبي ومفتاحه"، والذي يشارك فيه في الماراثون الرمضاني الحالي، ويقدم شخصية تتسم بالهدوء والاحترام ونالت إعجاب الجمهور.

وأكد الفنان آسر ياسين في تصريحات أثناء استضافته في البرنامج الإذاعي "الراديو بيضحك" أن الجميع يميل إلى شخصية "الباد بوي"، ولا أعرف سبب لذلك الانجذاب لتلك الشخصية.

وأوضح ياسين أن شخصية محمد عزت التي بجسدها في أحداث المسلسل شخصية تتعامل باحترام وعلينا تسليط الضوء على هذا النموذج.

يشار أن مسلسل قلبي ومفتاحه حقق نجاحاً كبيراً خلال الموسم الرمضاني الحالي، ويضم كوكبة من النجوم وهم آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، دياب، عايدة رياض، أحمد خالد صالح.