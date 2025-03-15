ضبط "ديلر" كرداسة وبحوزته ايس وبودر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض علي عاطل بحوزته كمية كبيرة من مخدر البودر والايس بدائرة مركز شرطة كرداسة.

كانت قد وردنت معلومات إلي المقدم محمد السعودي رئيس مباحث مؤكز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطل بالإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وامكن ضبطه بحوزته 2000 كيس من مخدر البودر و2 كيس من مخدر الايس وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجاار.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانوية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.