الأرصاد تكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة وانتهاء الموجة الحارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت الى الخميس 20 مارس ، حيث يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على اغلب الانحاء وتستمر الموجة الحارة.

ويسود طقس حار نهارا على اغلب الانحاء ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

واوضحت الارصاد ان اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وهناك نشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وتكون مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من جنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

واشارت الارصاد الى انه اعتبارا من الاربعاء 19 مارس ستنخفض درجات الحرارة على اغلب الانحاء بقيم تتراوح من 4_5 درجات ويصاحبها نشاط للرياح وامطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحرى.

ونوهت الارصاد انه من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة خلال الفترة المشار اليها سابقا علي القاهرة والوجه البحرى العظمى 26_33 درجة والصغرى 15_20 درجة.