اليوم.. طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء وشبورة كثيفة ورياح مثيرة للرمال

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس حار نهارا على اغلب الانحاء مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر .

كما يشهد اليوم، شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 19 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 33 للعظمي والصغرى 16 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمي والصغري 19 درجة .